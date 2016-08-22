香港个股：中石化炼化工程暂缓逾百亿元新型煤化工项目，因油价低迷

路透香港8月22日 - 中国石化集团公司旗下分支--中石化炼化工程（集团）股份有限公司 周一称，决定暂缓逾百亿元人民币的国内新型煤化工项目，因油价持续低迷。

中石化炼化工程在联交所的声明称，鉴于国际原油价格持续低迷，新型煤化工业主投资意愿不强，部分新型煤化工项目出现合同变更或处于暂停的状态，集团对该部分项目进行了重新评估，出于谨慎的原则，决定将总值111.15亿元的国内新型煤化工总承包项目的未完成合同额从未完成合同量中扣除。

扣除后，截至2016年6月底止未完成合同量为906.47亿元，较2015年末下降9.3%，相对于2015年全年收入454.98亿元实现覆盖2.0倍。

展望下半年，中石化炼化工程表示，“预计受国际原油价格低迷、行业投资萎缩等不利因素的影响，炼油、化工工程行业的生产经营形势将更为严峻，市场竞争将更为激烈，工程公司将面临更大的业绩下行压力。”

今年上半年，该公司录得净利10.79亿元，较去年同期17.1亿元下降37%。每股盈利0.24元，拟派发中期股息每股0.072元。

上半年的新合同价值为83.97亿元，同比下降69.9%，主要由于国内大型石油公司在炼油、石油化工项目上的资本开支进一步呈下降的态势，新型煤化工行业所跟踪项目的投资计划普遍被推迟，所跟踪的海外项目进入招标阶段的较少。

而该公司此前给出2016年新签合同目标分别为国内合同270亿元及海外合同30亿美元。

中石化炼化工程周一早盘收跌1%，报6.91港元。（完）

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