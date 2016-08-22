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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 13:38 BJT

韩国个股：政府计划在2016年底前完成友利银行30%持股的出售

韩国金融服务委员会称，政府打算在9月23日之前接收意向书，11月决定胜出方，并于12月完成交易。

友利银行是韩国以资产计第四大银行，据最新市场估值，该行30%股权价值约为2.07万亿韩元(18.4亿美元)。

知情人士6月时告诉路透，中国安邦保险集团已表态有意收购韩国友利银行约10%的股权。

1997-1998年亚洲金融危机之后，韩国政府在救助友利银行及其前附属公司方面支出12.8万亿韩元。如今政府希望收回其中部分支出，迄今已透过大宗销售和派息等方式收回8.3万亿韩元。

0530GMT，友利银行股价下跌0.5%左右，韩国股市 跌幅为0.6%。(完)

(编译 郑茵/艾茂林; 审校 王兴亚/张荻)

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