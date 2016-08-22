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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 17:56 BJT

更新版 1-《中国企业债发行日程表》--8月22日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*公安县城建    6.5       7   8/29簿记建档   上限5.00%   AA-      8/30-9/1     天风证券 
投资公司     (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团提供担保)
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山东奥德燃气    5        7   8/19簿记建档   上限5.5%    AA+      8/22-8/23    东兴证券
        (第5年附投资者选择权/由发行人及实际控制人等提供质押或保证担保)
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长沙开福城市   11        7   8/19簿记建档    *3.73%     AA       8/22-8/24    恒泰长财证券
建设投资          (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保提供担保)    
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江苏金坛国发   18        7   8/19簿记建档    *4.60%     AA       8/22-8/24    广发证券
国际投资发展      (第3-7年末分别偿还20%本金)                                  国海证券
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分宜县城市     14.5      7   8/19簿记建档    *4.54%     AA       8/22-8/26    长江证券
建设投资开发     (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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海航集团       18     可续期 8/22簿记建档   上限6.20%   AAA      8/23-8/24    海通证券
                  (每3年重定价)
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晋江市城市     30        7   8/23簿记建档  *上限4.00%   AA+      8/24-8/26    兴业证券
建设投资开发     (第3-7年末分别偿还20%本金/中证信用增进提供担保)              国开证券
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广州市城市建设  25    可续期 8/24簿记建档      --       AAA      8/25-8/29    广发证券
投资集团有限公司  (每五年发行人续期选择权)
城市停车场建设专项债券
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福州开发区     10        7   8/24簿记建档      --       AA       8/25-8/31    国开证券
国有资产营运      (第3-7年末还20%本金/中国投融资担保提供)
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重庆新梁        9        7   8/25簿记建档      --       AA-      8/26-8/30     广州证券
投资开发集团      (第3-7年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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肇庆高新区      8        7   8/25簿记建档      --       AA       8/26-8/30     广州证券
建投投资开发          (第3-7年末还20%本金)      
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秦皇岛开发区    2.5      7   8/25簿记建档      --       AA　　　 8/26-8/30 摩根士丹利华鑫证券  
国有资产经营          (第3-7年末还20%本金)      
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诸暨城东       15        7   8/25簿记建档      --       AA       8/26-8/30    中信建投证券
新城建设              (第3-7年末还20%本金)      
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无锡市太湖     10        7   8/26簿记建档      --       AA+      8/29-8/31   华泰联合证券  
新城发展集团    (第3-7年末还20%本金/无锡城市发展集团提供担保)
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武汉市硚口     14        7   8/26簿记建档      --       AA       8/29-9/1    申万宏源证券
国有资产经营   (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保)
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南京地铁集团   26        7   8/26簿记建档      --       AAA      8/29-9/2     国开证券    
                 (第3-7年末还20%本金)                                        申万宏源证券
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京山县京诚      6.7      7   8/26簿记建档      --       AA-      8/29-9/2     长江证券 
投资开发        (第3-7年末还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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荆门市城市建设    12     10   8/18簿记建档     4.37%      AA      8/19-8/22   光大证券
投资公司漳河新区北片区综合管廊工程   
            (第6-10年还20%本金/荆门高新技术产业开发有限责任公司为差额补偿人)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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宣城经济技术      3       4   8/19簿记建档     *4.29%    AA-      8/22-8/24   光大证券
开发区建设投资公司 (附第3年末投资者选择权/发行人国有土地使用权抵押担保)
小微企业增信集合债券
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注: *表示新增。(完) 
        
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