香港个股：申洲国际中期净利升29%优于市场预期，午盘股价创历史新高

路透香港8月22日 - 针织服装产品制造商--申洲国际 周一公布今年上半年净利同比增长29%，优于市场预期，其股份于午盘初段涨近11%并创出历史新高。

据公告，申洲国际于2016年1-6月净利14.5亿元人民币，上年同期则为11.2亿元；而汤森路透综合3名分析师预测，申洲国际中期净利增幅介乎15-20%。

公司表示，期内销售额按年升25%至69.5亿元，毛利率亦增2.5个百分点至31.9%，从而带动净利的增长，这有赖于集团继续扩充海外生产基地之产能，通过深化精益生产管理和逐步应用自动化设备，进一步提升了生产效率。

申洲国际于中午公布业绩后，午盘股价随即大涨。香港时间13:48，该股升10.53%，报48.3港元，为自2005年11月上市以来新高。

上半年每股基本盈利1.04元，不派发中期股息。

面对传统制造业在中国面临成本上涨和需求下降的双重压力，申洲国际近年积极向东南亚迁移生产工序，尤其是越南、柬埔寨等受益于主要进口国给予的更为优惠之进口关税和低成本优势的国家。

公司表示，于越南之面料工厂生产能力快速提升，并有效促进了柬埔寨和越南成衣工厂之交货期缩短，为集团之业务快速增长提供了上游产能之保障。

公司并称，“将进一步扩充海外生产基地之规模，按计划推进越南面料项目之第三期建设，并建立海外成衣工厂之产能配套，完善一体化经营模式下之各工序良好衔接。”（完）

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