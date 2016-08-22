《分析师观点》台湾7月外销订单逊于预期，分析师认为台币涨势影响接单

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月22日 - 台湾经济部周一公布，7月外销订单金额较上年同期跌3.4%，逊于市场预估的下跌1.14%，并为连续第16个月衰退。
台湾经济部并表示，估计8月外销订单金额较7月增加。
2016年7月(%) 2016年6月(%)
外销订单 -3.4 -2.4
路透调查 -1.14 --
订单区域
中国大陆(含港) +0.7 -2.4
美国 -1.6 +1.2
欧洲 -3.8 +3.2
日本 -19.7 -16.4
**市场评论**
--元大投顾总经分析师 陈森林：
7月外销接单表现不如市场预期，主要受到7月台币涨势及苹果第三季拉货恐较上年同期衰退等因素影响，预估12月才有机会转为正成长，而8月上旬台币仍是偏强，下旬才开始转弱，估8月外销接单也不会太理想，并推估第三季全季外销接单年减近2%，预期央行第三季底持续降息，藉此引导台币回贬。
--元富投顾总经分析师 许芷雁：
7月外销接单不如我们预期，原本预估7月外销订单可望转为正成长， 并估第三季外销订单年增1.4%，因7月表现差于预期，后续将下修第三季全季外销订单年增率，不过电子产业旺季效益仍在酝酿中，只是复苏脚步快慢而已，推估下月会慢慢变好，未来几个月外销订单较上年同期表现可能为小幅成长或衰退，且因主计处乐观看待第三、四季GDP成长情形，预期央行第三季底可能暂缓降息。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 收跌0.58%，报8,981.81点。
--台币兑美元 收跌2.02角，报31.820。
--台湾指标10年期公债105/11 发行前交易殖利率收高1.32基点，报0.6455%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)
**相关背景**
--台湾央行6月末理监事会议一如市场预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.375%，为连续第四季降息半码。
--台湾官方于8月上修今年经济成长率预估值至1.22%，创金融海啸来次低；其中预估今年出口成长为负3.08%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等 电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北中文部; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583