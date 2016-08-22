台湾股市：缩量收创逾五周新低失守九千点，后续观察台币及外资动向

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月22日 - 台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。分析师表示，外汇龙头--兆丰金 因其纽约分行遭美国重罚而重挫，拖累大型金融股全线走疲，致大盘失守九千点大关，后续观察台币走势及外资操作动向。
台湾加权股价指数 收跌0.58%，至8,981.81点，此前收盘低点为7月15日的8,949.85点；今日成交初值 为684.86亿台币，上交易日修正后为837.81亿。
〞目前台币维持贬值走势，台股有点在这边调整的机会。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他并称，今日受累于兆丰金重挫逾6%影响，不仅金融保险指数 走跌，也拖累大盘指数跌幅扩大；惟目前调节卖压并不大，短线暂看在季线附近将有所支撑。
兆丰金上周五晚间表示，兆丰银美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，董事会也在晚间通过此案。
此外，富兰克林华美投信表示，欧美股市面临高档修正，加上市场对深港通上路对台股资金的排挤效应有所疑虑，盘面强势类股族群近期均有获利了结的迹象，在市场居高思危、气氛转为保守下，预期本周台股将维持量缩拉回整理格局。
分析师预估明日台股主要区间暂看在8,800-9,000点。
亚股周一下跌，美元脱离上周低点，因市场预计，在本周将于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的会议上，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会暗示正准备升息。
本地时间13:55，亚洲主要股市跌多涨少，中国沪综指 跌0.13%、香港恒生指数 跌0.27%，日股日经指数 则是上涨0.34%；MSCI亚太明晟指数 跌0.7%。(完)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583