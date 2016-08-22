台湾股市：缩量收创逾五周新低失守九千点，后续观察台币及外资动向

路透台北8月22日 - 台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。分析师表示，外汇龙头--兆丰金 因其纽约分行遭美国重罚而重挫，拖累大型金融股全线走疲，致大盘失守九千点大关，后续观察台币走势及外资操作动向。

台湾加权股价指数 收跌0.58%，至8,981.81点，此前收盘低点为7月15日的8,949.85点；今日成交初值 为684.86亿台币，上交易日修正后为837.81亿。

〞目前台币维持贬值走势，台股有点在这边调整的机会。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并称，今日受累于兆丰金重挫逾6%影响，不仅金融保险指数 走跌，也拖累大盘指数跌幅扩大；惟目前调节卖压并不大，短线暂看在季线附近将有所支撑。

兆丰金上周五晚间表示，兆丰银美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，董事会也在晚间通过此案。

此外，富兰克林华美投信表示，欧美股市面临高档修正，加上市场对深港通上路对台股资金的排挤效应有所疑虑，盘面强势类股族群近期均有获利了结的迹象，在市场居高思危、气氛转为保守下，预期本周台股将维持量缩拉回整理格局。

分析师预估明日台股主要区间暂看在8,800-9,000点。

亚股周一下跌，美元脱离上周低点，因市场预计，在本周将于怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的会议上，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会暗示正准备升息。