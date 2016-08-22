版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 14:45 BJT

澳股业绩：铁矿石巨头FMG年度获利跳增两倍，计划提高派息

“我们预期市场将重点关注股息能否持续上调，而派息最终是要看(铁矿石)价格的。”他说。

营收下滑17%至71亿美元，但该公司称其成本削减43%，同时资本支出也减少一半以上。

潘纳威并维持对2017财年现金成本目标的预估。该公司此前已将2017财年现金成本目标从2016财年的每湿吨15.43美元降至12-13美元。

这将使其和淡水河谷 、力拓 必和必拓 等规模更大对手的成本差不多。

铁矿石.IO62-CNI=SI周一价格每吨61美元。自7月1日以来铁矿石价格已涨13%。

FMG股价周一下跌2.43%至4.81澳元，但今年以来仍已上涨逾一倍。(完) (编译 蔡美珍/王洋/张若琪 审校 艾茂林/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐