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市场报道 | 2016年 8月 22日 星期一 14:11 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储官员讲话提振美元

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* 美元/日圆涨0.67%，欧元/美元跌0.37%，澳元/美元下滑0.55%，新西兰元/美元下挫0.89%

* 美元/坡元升0.5%，美元/印度卢比小涨0.19%，美元/韩元上扬0.72%，美元/人民币小升0.15%

* 日经指数升0.36%，印度Sensex指数小跌0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%，西德克萨斯中质油(WTI)挫跌1.5%，美国指标公债收益率1.5952%

* 美国FED副主席费舍尔称，接近达成充分就业与2%通胀目标

* 印度政府推动央行副总裁帕特尔(Urjit Patel)继任央行总裁

* IFR欧洲盘初：r.reuters.com/dec27t(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 孙茉莉)

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