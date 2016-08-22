版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 14:30 BJT

新兴汇市：亚洲货币普遍走低，受美联储官员言论打压

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.87    100.23   -0.63  +19.26    120.30
    坡元            1.3531    1.3466   -0.48   +4.76    1.4175
    台币          31.825    31.618   -0.65   +3.90    33.066
    韩元           1124.95   1117.60   -0.65   +4.44   1174.95
    泰铢             34.71     34.63   -0.23   +3.77     36.02
    菲律宾披索       46.63     46.48   -0.32   +0.58     46.90
    印尼卢比      13228.00  13155.00   -0.55   +4.21  13785.00
    印度卢比       67.19     67.07   -0.18   -1.55     66.15
    马币            4.0360    4.0105   -0.63   +6.29    4.2900
    人民币          6.6641    6.6546   -0.14   -2.58    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 蔡美珍/汪红英/侯雪苹；审校 张荻/高琦/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐