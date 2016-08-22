版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 14:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升破100.83及100.91技术位

0609GMT

* 美元/日圆持续小幅走升，缓慢消化卖压

* 更多卖单持续向上分布高至101.00，但101上方据称有停止单

* 美元/日圆稍早在亚洲盘的低点为100.28，100前方有大量买单

* 100有选择权到期及不少日本进口商买兴

* 美联储升息预期再度增温，美国公债收益率上升，日本央行亦有可能放宽政策

* 美元/日圆走势倾向料暂时维持向上

(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐