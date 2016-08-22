日本股市：收盘小涨，市场仍对美联储利率前景保持谨慎

路透东京8月22日 - 日本股市日经指数 周一收盘小幅上涨，但涨幅有限，因投资者谨慎关注本周将在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行总裁年会，以进一步掌握美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率政策走向。