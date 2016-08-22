日本股市：收盘小涨，市场仍对美联储利率前景保持谨慎

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透东京8月22日 - 日本股市日经指数 周一收盘小幅上涨，但涨幅有限，因投资者谨慎关注本周将在怀俄明州杰克森霍尔召开的全球央行总裁年会，以进一步掌握美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率政策走向。
日经指数 收盘涨0.3%至16,598.19点。
东证股价指数 收盘涨0.6%至1,303.68点；JPX-日经400指数 涨0.5%至11,715.58点。(完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583