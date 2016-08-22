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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 07:48 BJT

****欧洲经济指标预测--8月23日-8月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
   
    8月22日当周
    
    8月23日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        7月           --  顺差35.46
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      8月初值         48.8      48.6
                   服务业PMI                                      50.5      50.5
                   综合PMI                                        50.4      50.1
    0730 德国Markit制造业PMI                      8月初值         53.5      53.8
                   服务业PMI                                      54.4      54.4
                   综合PMI                                        55.0      55.3
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    8月初值         52.0      52.0
                     服务业PMI                                    52.8      52.9
                     综合PMI                                      53.1      53.2 
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             8月           负9       负4 
    1400 欧元区消费者信心指数                     8月初值        负7.6     负7.9
     
    8月24日(三)
    0600 德国经季节调整GDP(较前季)                 第二季        +0.4%     +0.4%
             未经季节调整GDP(较上年同期)                         +3.1%     +3.1%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 7月           --     40.103
    
    8月25日(四)
    0645 法国企业景气指数                            8月           103       103
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                  第二季          --      -2.2%
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     8月         108.5     108.3
                    现况指数                                     114.9     114.7
                    预期指数                                     102.5     102.2
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               8月           --       负14
    
    8月25-30日    
    0600 德国进口物价(较前月)                        7月          持平     +0.5%
                     (较上年同期)                                -3.9%     -4.6% 
    
    8月26日(五)
    0600 德国GfK消费者信心指数                       9月           9.9      10.0
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      7月         +4.9%     +5.0%
               针对家庭放款                                        --      +1.7%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季修正值    +0.6%     +0.6%
                              (较上年同期)                       +2.2%     +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                    第二季初值        --      -0.6%
                     (较上年同期)                                  --      -0.8%
    
    8月26-31日 
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    7月           --      -0.1%
                         (较上年同期)                              --      +2.7%
    
    
    8月29日当周
    
    8月29日(一)
    0800 意大利企业信心指数                          8月           --      103.1
    0800 意大利消费者信心指数                        8月           --      111.3
    
    8月30日(二)
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         8月           --      102.7
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                   第二季           --      487.8
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            6月           --      +0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      -1.3%
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      7月           --  增加18.37
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --  增加33.48
            抵押贷款批准件数(件)                                   --     64,766
            M4货供额(较前月)                                       --      +1.1%
    0900 欧元区企业景气指数                          8月       　  --       0.39
               经济景气指数                                        --      104.6
               工业景气指数                                   　   --      负2.4
               服务业景气指数                                　    --       11.1
               消费者信心指数终值                                  --      负7.9
               消费者通胀预期指数                                  --        3.7
               生产者通胀预期指数                                  --        0.2
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     8月初值          --      +0.4%
                                 (较上年同期)                      --      +0.4%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --      +0.3%
                            (较上年同期)                           --      +0.4%
    2301 英国GfK消费者信心指数                       8月           --       负12
    (完)
          
      
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