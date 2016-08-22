《路透晚报》--8月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：多举措降低实体经济成本，三年左右合理下降企业综合成本--国务院

中国国务院称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模；支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。

--中国经济：今年计划完成振兴东北重点工作85项，重大项目62项--发改委

中国国家发改委表示，2016-2018年，为振兴东北地区等老工业基地，计划完成137项重点工作和127项能有效补短板、培育新动能的重大项目，其中今年拟分别完成85项和62项。

--中国经济：8月后M2料逐渐上升，同比增速或接近12%--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成表示，7月末M2(广义货币供应量)增速10.2%比较少，但预计8月以后M2会逐渐上升，同比增速超过11%，甚至可能接近12%左右。M2短期波动较大，不能单单从M2的变化来判断整个社会的流动性情况，还要观察社会融资规模等指标。

--中国国企：中国建材和中国中材集团经国务院批准实施重组--国资委

中国国资委表示，经报国务院批准，中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组。

--东北亚政治：日本、中国及韩国外长将于8月23至24日在东京举行会晤

日本和韩国外交部称，日本、中国及韩国外长将于8月23至24日在东京举行会晤，就合作以及地区和国际性问题交换意见。这一会议将给这三国外长讨论紧急的地区性问题的机会，诸如朝鲜(北韩)核武器及导弹部署，并为今年料将举办的东京三方峰会铺平道路。

--中国反腐：天津副市长尹海林和厦门副市长郑云峰涉嫌严重违纪接受调查

中国中央纪委监察部网站公布，天津市副市长尹海林和厦门市委常委、副市长郑云峰因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--《分析师观点》台湾7月外销订单逊于预期，分析师认为台币涨势影响接单

台湾经济部公布，7月外销订单金额较上年同期跌3.4%，逊于市场预估的下跌1.14%，并为连续第16个月衰退。估计8月外销订单金额较7月增加。

--台湾数据：7月季调失业率连续第三个月维持在3.96%--主计总处

台湾主计总处公布，7月经季节调整后失业率为3.96%，已是连 续第三个月维持于这一水平。至于7月未经季节调整的失业率则为4.02%，上月为3.92%。

--香港数据：7月CPI按年升幅进一步放缓至2.3%，连续第五个月收窄

香港政府统计处公布，今年7月份综合消费物价指数（CPI）按年升2.3%，稍低于6月的2.4%，自2月以来连续第五个月升幅收窄。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，7月基本通胀率为2.0%，亦稍低于6月的2.1%。

--投行观点：中国M1增速年内难回20%之下，降税可疏通货币政策传导--中金

中国大型投行--中金公司发布报告称，若政策环境无明显变化，中国M1(狭义货币供应量)增速年内可能难以回到20%之下。尽管M1同比增速可望在7月见顶，但在11月前仍会在20%以上，而在最后两个月徘徊在20%附近。

【金融】

--《焦点》世行推首只人民币计价SDR债券，木兰债“初征”添资产配置新选择

世界银行即将发行首支人民币计价的特别提款权(SDR)债券，这支计划总规模20亿SDR的债券被称为“木兰债”。尽管拥有强大的承销团队与监管层的提供的便利，投资者对木兰债热情有限，他们认为木兰债更适合持有以对冲风险，而不是在二级市场交易。

--中国金融：宜考虑建立统一的金融行业执业操守监管机构--专家

前中国证监会首席顾问梁定邦周六表示，中国金融发展速度远超金融监管完善速度，投资者保护等仍面临稳定，监管层宜考虑一个“统一金融行业执业操守的监管机构”，并重新监视所有金融法律确保它们实在“与时俱进”。

--中国资管：上周银行理财产品发行1,102款，国有银行停发中长期产品

中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（8月13日-19日）194家银行共发行了1,102款封闭式预期收益型人民币理财产品，发行银行数比上期增加8家，产品发行量减少183款。

--中国资管：上周17款集合信托产品发行，工商企业领域产品占比近六成

中国西南财经大学与普益财富发布的信托理财周报显示，上周（8月13日-8月19日）共有11家信托公司发行了17款集合信托产品，发行数量环比减少10款，降幅为37.04%。从资金运用领域看，工商企业领域产品发行10款，占上周产品发行量的59%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,100亿元七天期逆回购，单日净回笼200亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,100亿元人民币七天期逆回购操作。考虑到今日1,300亿元的到期量，据此计算，单日将净回笼200亿元。

--中国货币市场：大行供给收敛短期资金紧势略加剧，市场预期趋谨慎

中国银行间市场早盘资金面仍旧偏紧，大行融出进一步收缩，以隔夜期限为主的短期资金供需压力有所加剧；而央行公开市场连续三日净回笼，亦加重市场对后期流动性的谨慎看法。

--中国债市动态：现券窄幅整理，资金偏紧仍压制市场情绪

中国银行间债市早盘现券窄幅整理，国债期货则止跌回稳；持续多日的调整后止盈回吐压力得到明显释放，不过资金偏紧势头仍无改观迹象，继续压制市场情绪，现券重新走强可能还有待蓄势。

--中国企业：天津市政府拟成立基金承接渤钢集团等市属国企债务--财新

财新网周六报导称，中国天津市政府拟效仿国有资本运营公司试点，成立基金，承接渤钢集团等天津市属国企债务，银行理财等社会资本将参与认购。

【外汇】

--中国汇市：人民币收贬而中间价创四周新低，客盘结汇缩减跌幅

人民币兑美元即期小幅收跌至近两周低点，中间价亦大幅调整超440点创四周新低。交易员称，当前点位处于6.62-6.70元波动区间中间位置，上下皆可，市场观望气氛略升。午后尽管美元指数走升，但客盘结汇较强，令汇价缩减跌幅。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均创纪录新低，CFETS指数首破94关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.33%至93.89；SDR篮子指数微跌至94.88，BIS篮子指数微跌至94.54。三大指数均创2014年有记录以来新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，年线附近压力明显大盘延续调整

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日股指弱势震荡，年线附近（3,114点）压力仍大压制大盘，部分前期大涨个股出现深幅回调。目前市场短线风格仍占主导，在存量资金主导下，市场仍将选择时间换空间的方式消化技术压力，股指料延续震荡整固。

--中国新股：证监会下发新一批13家企业IPO批文，料至多募资109亿元

中国证监会官方微博周五晚称，当日证监会核准了13家企业的首次公开发行（IPO）申请，这些企业的募资总额预计不超过109亿元人民币。在这些企业中，拟在上海证券交易所上市的七家，包括江苏常熟农村商业银行股份有限公司等。

--中国期货：大商所修改连续停板下交易保证金标准和涨跌停板幅度，周三起实施

中国大连商品交易所周一发布通知，对连续停板下交易保证金标准和涨跌停板幅度规则进行了修改。修改后的规则2016年8月24日（周三）结算时起施行。

--中港个股：万科称恒大购股前曾与公司高管接触，惟未清楚对方未来计划

对于中国恒大近日加入万科股权之争，万科高管周一表示，恒大入股万科前曾跟公司高层接触过，而公司在恒大成为股东后，曾向其致函问及未来增持计划等，但没获回覆。万科此前公布中报，上半年净利增一成，股权之争或影响未来业绩。

--《焦点》美国监管机构批准中国化工收购瑞士先正达，后者股价急窜

中国化工及瑞士先正达周一表示，美国外资审议委员会(CFIUS)已批准中国化工收购先正达，提高了这宗中国企业史上最大手笔海外收购案顺利推进的机率。

--中国能源：7月柴油出口暴增至纪录高位，地炼竞争迫使国企增加外销

- 中国7月柴油、汽油及煤油出口量大增，面对独立炼厂在国内市场以更低价格竞争的压力，国有炼厂将过剩油品销往海外。

--台湾热股：兆丰金开盘跌逾5%，因其纽约分行遭美国监管单位重罚

台湾大型金控--兆丰金开盘重挫5%，表现劣于大盘的0.3%跌幅，因其纽约分行遭到美国监管单位重罚，将损及其今年获利表现。

--港股业绩：中国海外中期净利升两成，上调全年销售目标17%至2,100亿港元

中国大型开发商--中国海外发展宣布，上半年净利按年升20.6%；撇除投资物业重估收益因素后的核心利润增长则为15.8%，后者低于公司每年盈利增长不低于两成的长期指标。

--香港个股：汇丰截至上周五在伦敦回购约1,924万股普通股，涉资1.04亿英镑