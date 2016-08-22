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市场报道 | 2016年 8月 22日 星期一 14:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元略微下滑，受美联储官员鹰派评论影响

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* 美联储副主席费舍尔为鹰派评论再添一笔，提振美元

* 美元多仓缩减，但投机客仍维持美元/欧元及美元/英镑的作多押注

* 美联储官员一连串鹰派评论，抑制欧元/美元近期偏多走势

* 一目均衡云区下移的情况下，欧元明显拉回，但仍维持偏多

* 100日均线在1.1227，云区顶部在1.1180 (reut.rs/2btzKc0)

(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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