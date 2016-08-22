全球金市：现货金跌至近两周低点，因美国升息几率提高令美元走强

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标。

“美国经济指标看起来表现稳健，美国加息的可能性将在未来数月进一步上升，这支持美元反弹，令金价承压，”OCBC Bank分析师Barnabas Gan称。

Barnabas Gan还称，由于油价反弹，有一些资金从金市流出，但这种变动不会持久。

美元指数 上升0.4%至94.894。

“日本央行周末发表的言论在今日上午对美元构成支持，最明显的是刺激银价大幅走低，”MKS PAMP Group在报告中称。

美联储近几日发出了各种不一的信号。全球央行年会将于8月25日在怀俄明州的杰克逊霍尔召开，美联储主席叶伦将在会议的第二天发表讲话。

8月16日止一周，投机客再次减持纽约商品交易所(COMEX)黄金和白银的多头仓位。

现货银 触及七周低点18.77美元，最新跌逾2%。

铂金 跌0.6%至1,104美元，钯金 跌0.7%至702.73美元。(完)

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