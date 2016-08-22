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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 15:45 BJT

日本债市：收盘下跌，受台风影响市场交投淡静

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.200%     +1.0   -0.210%
    五年期公债        -0.170%     +1.5   -0.185%
    10年期公债       -0.070%     +2.0   -0.090%
    20年期公债        0.290%     +2.5    0.265%
    30年期公债        0.350%     +2.5    0.325%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.31    -0.14    151.45
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译/审校 汪红英/刘秀红/李春喜)

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