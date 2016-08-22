台湾汇市：台币收盘续跌创逾三周新低，美国加息预期推升美元且外商汇出

* 美国加息预期升温推升美元，台币第二日大贬 * 外商银汇出，台币收在逾三周低位 * 明日区间料在31.700-31.900 路透台北8月22日 - 台币兑美元 周一连续第二日大贬逾2角，创下逾三周新低位。交易员表示， 美加息预期升温推升美元，台股下跌，外商银行积极买入美元，而出口商见到31.8左右的价位也奋力抛汇，美 元看多气氛仍略占上风。 台币收盘前低在7月29日的31.926。汇银人士表示，今日外商银行汇出力道不小，今日临收盘虽见到反手 转汇入，但全日外资仍以汇出为主。至于无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点虽自大幅折价 转为价平，今日再转至小幅折价。 〞难得台币一下贬了四角，之前到31.2出口商都吓死了，今天赶快卖一下，〞一位大型商银交易员表示 。 他们也表示，NDF市场中美元/台币的换汇点虽然又为折价，但幅度小。至于台湾央行今日动作不大，尾盘 虽仍稍有促贬的态势，但力道不算太大。 今日台币兑美元主要交易区间在31.702-31.854，上日区间在31.406-31.636。他们预估明日台币区间在31 .700-31.900。 韩元兑美元 周一收报1,126.5台币，上日收在1,117.6。 亚洲货币兑美元周一普遍下跌，因美联储官员发表一连串乐观言论，且美国公债收益率(殖利率)上升，引 发美元空头进一步回补。 台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。至于外资及陆资在台股卖超25.82亿台币，连两 日卖超共64.27亿台币 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.820 31.618 31.652-31.854 31.652 10.89 11.84 司 元太外汇经纪公 31.818 31.617 31.688-31.852 31.688 5.25 4.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.180/-0.140 -0.180/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如/罗两莎/董永年; 审校 林高丽)