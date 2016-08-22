台湾汇市：台币收盘续跌创逾三周新低，美国加息预期推升美元且外商汇出

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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* 美国加息预期升温推升美元，台币第二日大贬 * 外商银汇出，台币收在逾三周低位 * 明日区间料在31.700-31.900 路透台北8月22日 - 台币兑美元 周一连续第二日大贬逾2角，创下逾三周新低位。交易员表示， 美加息预期升温推升美元，台股下跌，外商银行积极买入美元，而出口商见到31.8左右的价位也奋力抛汇，美 元看多气氛仍略占上风。 台币收盘前低在7月29日的31.926。汇银人士表示，今日外商银行汇出力道不小，今日临收盘虽见到反手 转汇入，但全日外资仍以汇出为主。至于无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点虽自大幅折价 转为价平，今日再转至小幅折价。 〞难得台币一下贬了四角，之前到31.2出口商都吓死了，今天赶快卖一下，〞一位大型商银交易员表示 。 他们也表示，NDF市场中美元/台币的换汇点虽然又为折价，但幅度小。至于台湾央行今日动作不大，尾盘 虽仍稍有促贬的态势，但力道不算太大。 今日台币兑美元主要交易区间在31.702-31.854，上日区间在31.406-31.636。他们预估明日台币区间在31 .700-31.900。 韩元兑美元 周一收报1,126.5台币，上日收在1,117.6。 亚洲货币兑美元周一普遍下跌，因美联储官员发表一连串乐观言论，且美国公债收益率(殖利率)上升，引 发美元空头进一步回补。 台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。至于外资及陆资在台股卖超25.82亿台币，连两 日卖超共64.27亿台币 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.820 31.618 31.652-31.854 31.652 10.89 11.84 司 元太外汇经纪公 31.818 31.617 31.688-31.852 31.688 5.25 4.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.180/-0.140 -0.180/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如/罗两莎/董永年; 审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583