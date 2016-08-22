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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 17:21 BJT

台湾汇市：台币收盘续跌创逾三周新低，美国加息预期推升美元且外商汇出

* 美国加息预期升温推升美元，台币第二日大贬
    * 外商银汇出，台币收在逾三周低位
    * 明日区间料在31.700-31.900

    路透台北8月22日 - 台币兑美元 周一连续第二日大贬逾2角，创下逾三周新低位。交易员表示，
美加息预期升温推升美元，台股下跌，外商银行积极买入美元，而出口商见到31.8左右的价位也奋力抛汇，美
元看多气氛仍略占上风。
    
    台币收盘前低在7月29日的31.926。汇银人士表示，今日外商银行汇出力道不小，今日临收盘虽见到反手
转汇入，但全日外资仍以汇出为主。至于无本金交割远期外汇市场(NDF)中，美元/台币的换汇点虽自大幅折价
转为价平，今日再转至小幅折价。
    
     〞难得台币一下贬了四角，之前到31.2出口商都吓死了，今天赶快卖一下，〞一位大型商银交易员表示
。
    
    他们也表示，NDF市场中美元/台币的换汇点虽然又为折价，但幅度小。至于台湾央行今日动作不大，尾盘
虽仍稍有促贬的态势，但力道不算太大。    
    
    今日台币兑美元主要交易区间在31.702-31.854，上日区间在31.406-31.636。他们预估明日台币区间在31
.700-31.900。
    
    韩元兑美元 周一收报1,126.5台币，上日收在1,117.6。
    
    亚洲货币兑美元周一普遍下跌，因美联储官员发表一连串乐观言论，且美国公债收益率(殖利率)上升，引
发美元空头进一步回补。 
     
    台湾股市周一缩量收创逾五周新低，表现不如其他亚股。至于外资及陆资在台股卖超25.82亿台币，连两
日卖超共64.27亿台币      
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                        元                                        亿美元  
                      报价                                                
 台北外汇经纪公     31.820     31.618   31.652-31.854   31.652     10.89   11.84
 司                                                                       
 元太外汇经纪公     31.818     31.617   31.688-31.852   31.688      5.25    4.50
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.020              -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.140              -0.180/-0.140
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　   

 (记者 高洁如/罗两莎/董永年; 审校 林高丽)

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