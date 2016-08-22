版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月22日

8月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:16时，1港元=0.85836人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为25.14%，低于上交易日收盘的25.76%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.47      4.96      1.05
 建设银行                                          5.29      5.79      1.06
 中国银行                                          3.45      3.45      1.16
 农业银行                                          3.20      3.13      1.19
 招商银行                                         18.69     19.26      1.13
 中信银行                                          6.44      5.09      1.47
 交通银行                                          5.80      5.77      1.17
 民生银行                                          9.28      8.31      1.30
 中国人寿                                         21.61     18.56      1.36
 中国平安                                         34.46     40.80      0.98
 中国太保                                         26.42     27.95      1.10
 中信证券                                         16.77     17.38      1.12
 新华人寿                                         44.00     32.20      1.59
 海通证券                                         15.73     13.58      1.35
 华能国际                                          7.27      4.80      1.76
 大唐发电                                          4.20      2.02      2.42
 华电国际                                          5.36      3.73      1.67
 中煤能源                                          5.61      3.61      1.81
 中国神华                                         14.98     13.80      1.26
 中国石油                                          7.42      5.31      1.63
 兖州煤业                                         12.42      4.39      3.30
 中国石化                                          4.94      5.60      1.03
 上海石化                                          6.27      3.93      1.86
 中海油服                                         12.37      6.35      2.27
 仪征化纤                                          3.94      1.52      3.02
 中国铝业                                          3.97      2.85      1.62
 江西铜业                                         14.67      8.99      1.90
 洛阳钼业                                          4.06      1.79      2.64
 紫金矿业                                          3.43      2.82      1.42
 马钢股份                                          2.87      1.83      1.83
 鞍钢股份                                          4.52      3.76      1.40
 重庆钢铁                                          2.52      2.09      1.40
 海螺水泥                                         16.67     21.10      0.92
 洛阳玻璃                                         26.11      4.66      6.53
 京城机电                                         10.00      3.19      3.65
 中联重科                                          4.48      2.58      2.02
 金隅股份                                          4.27      2.88      1.73
 中国国航                                          7.74      5.87      1.54
 东方航空                                          6.77      4.30      1.83
 南方航空                                          7.78      5.06      1.79
 中国远洋                                          5.25      2.78      2.20
 中海集运                                          4.11      1.68      2.85
 中集集团                                         14.42      9.70      1.73
 中海发展                                          6.64      4.55      1.70
 宁沪高速                                          9.21     11.16      0.96
 深高速                                            8.59      7.91      1.27
 成渝高速                                          4.76      2.78      1.99
 皖通高速                                         13.94      6.76      2.40
 广深铁路                                          4.17      3.88      1.25
 中国南车                                          9.49      7.23      1.53
 中国交建                                         12.36      9.25      1.56
 中国铁建                                          9.54      9.93      1.12
 中国中铁                                          7.85      6.09      1.50
 长城汽车                                         10.46      7.37      1.65
 比亚迪                                           58.68     50.75      1.35
 广汽集团                                         23.39     10.62      2.57
 青岛啤酒                                         29.69     26.30      1.32
 白云山                                           25.82     19.02      1.58
 新华制药                                         13.46      5.74      2.73
 海信科龙                                         11.44      5.13      2.60
 南京熊猫                                         16.28      6.51      2.91
 晨鸣纸业                                          9.06      6.64      1.59
 上海医药                                         19.55     20.25      1.12
 中兴通讯                                         14.70     11.52      1.49
 东方电气                                         10.03      6.19      1.89
 潍柴动力                                          8.82      9.47      1.08
 东北电气                                          6.79      2.81      2.81
 广船国际                                         28.86     11.96      2.81
 昆明机床                                          6.97      2.45      3.31
 一拖股份                                          9.52      4.12      2.69
 北辰实业                                          4.41      2.60      1.98
 创业环保                                          8.04      3.89      2.41
 中国中冶                                          4.16      2.58      1.88
 金风科技                                         16.69     11.86      1.64
 丽珠                                             49.91     40.85      1.42
 万科                                             24.70     20.60      1.40
 郑煤机                                            5.83      3.43      1.98
 大连港                                            2.54      1.53      1.93
 山东墨龙                                         10.73      3.34      3.74
 浙江世宝                                         42.01     10.14      4.83
 复星医药                                         21.90     20.35      1.25
 光大银行                                          4.03      3.72      1.26
 东江环保                                         19.48     13.86      1.64
 上海电气                                          8.44      3.43      2.87
 广发证券                                         17.71     17.14      1.20
 华泰证券                                         20.42     16.98      1.40
 东方证券                                         16.68      8.27      2.35
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐