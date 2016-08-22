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市场报道 | 2016年 8月 22日 星期一 17:02 BJT

欧洲汇市：英镑小升，兑美元上周录得五周来最大涨幅

英国政府的一位发言人称，首相特雷莎梅不会在今年底前触发里斯本条约第50条。触发50条将正式开始脱欧进程。该发言人在被问及上述报导时说：“我们不予承认。”

荷兰国际集团(ING)的汇市策略师Petr Krpata说：“上周五的价格走向温和地提醒市场，一旦英国和欧盟开始就脱欧条件进行讨论，英镑将面临风险。”

英镑兑美元 周一涨0.2%至1.3094美元，上周累计涨1.2%。英镑兑欧元 涨0.4%至0.8625英镑。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据显示，截至上周二的一周，英镑净空仓跳升至纪录高位。

分析师表示，在投机客的英镑空仓处于纪录高位之际，若经济数据好于预期，则可能为一些人削减空仓提供理由。

但考虑到经济和利率前景低迷，任何反弹都可能是短暂的。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/汪红英；审校 艾茂林/高琦)

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