台湾个股：维持兆丰银评等，不受海外分行控管失误遭重罚影响--中华信评

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月22日 - 国际评级公司标准普尔在台转投资的中华信评周一表示，维持兆丰金控 旗下兆丰国际商银评等仍为twAA+，不会立即受到该行纽约分行因违反纽约州反洗钱法而遭重罚事件的影响。
中华信评新闻稿并指出，就此次违反纽约州反洗钱法遭罚来看，兆丰国际商银的作业风险已经升高；不过，此事件并不会影响该行的资本水准，因此不会对该行的信用结构造成明显的影响。
“就目前裁罚金额对兆丰银的影响是有限的，后续会持续观察。”中华信评分析师周怡华接受路透电访说。
中华信评并称，此次兆丰国际商银受罚金额约为其2015年全年获利的近四分之一，且有可能侵蚀该行2016年的整体获利。不过，以该行允当的资本与获利水准来看，此次罚款金额应该仍在该行可吸收的范围内。
兆丰金上周五晚间表示，兆丰银美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，董事会也在晚间通过此案。 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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