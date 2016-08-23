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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：8月23日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月23日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期2,827.5亿台币。
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。

   --------------------------------------------------------------------
    本提存期    

    宽松因素：
    央行存单到期 1兆(万亿)8,768.5亿台币。  
                8/24               3,973.5亿台币
                8/25                 3,200亿台币
                8/26                 1,597亿台币
                8/29               3,471.5亿台币
                8/30                 2,235亿台币
                8/31               2,318.5亿台币
                9/01                 1,437亿台币
                9/02                   532亿台币
                9/03                     4亿台币
    
    --公债还本与付息共9.75亿台币。    
          8/24      101甲8期4息           9.75亿台币
    --上市大型公司现金股利发放时程：         
      8/25：第一金108.88亿台币          
      8/26：中华电425.51亿台币、和硕129.54亿台币、广达146.78亿台币及中信金146.02亿台币。        
                          
      8/31：华硕111.41亿台币及正崴102.47亿台币。                  
      9/02：兆丰金203.997亿台币。        
            
    紧缩因素：
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)              

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)

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