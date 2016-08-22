亚洲橡胶：TOCOM期胶收低1.2%触及10日最低，因油价及沪胶下滑

油价周一下跌，分析师怀疑即将到来的产油国谈判能否控制供应过剩，称布兰特原油可能跌回每桶50美元下方，因8月原油逾20%的涨势看似过度。

上海期交所主力1月期胶 跌450元人民币，收报每吨12,630元(1,897.37美元)。

美元兑日圆 涨0.5%，至100.75日圆，进一步远离上周初触及的八周低位99.550。

“问题在于TOCOM期胶没有明确的走势，过去几个月来价格几乎持平，这令投资者不愿对期胶作出押注，”Yoshida称。

TOCOM期胶自5月底以来一直在145至165日圆的窄幅区间交投。

新加坡商品交易所(SICOM)的9月期胶 最新报每公斤128.9美分，下跌3.0美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/于春红; 审校 张涛/高琦)