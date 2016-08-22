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市场报道 | 2016年 8月 22日 星期一 17:21 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走势受停止单主导

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* 上周五因负利率及展开退欧程序的传闻，引发一波英镑卖压，周一仍余波荡漾

* 投机客空仓升至纪录高位 reut.rs/2bwbxpI

* 这类仓位自然会面临重大事件风险的威胁，例如本周的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议

* 英镑/美元升破100小时均线后，买盘进入，下道目标为小时图云区顶部 reut.rs/2bw06My

* 在21日均线位置1.3101并未遭遇多少阻力，十分容易察觉停止单位置

* 8月18/19日高位1.3173/86为小时图云区1.3140-45上方的目标

(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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