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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 17:46 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率低档整理，银行为消化高额积数急寻资金去化管道

* 短率持于低档整理
    * 银行资金去化压力大
    * 短票及RP利率持平

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月22日 - 台湾银行间拆款利率周一持于低档整理。资金调度人士指出，随着
整体银行累积超额准备逐渐垫高，为消化高额积数，银行间急寻资金去化管道，不仅越来越
多家银行加入跨月拆款资金供给行列，跨月短票利率也续处在0.28%的低位。  
    
    他们表示，一大型银行本周仍将持续以0.29%利率与票券商承作14天期跨月拆款，今日
除二家大型公营行库外，也有四家民营银行加入跨月资金供给行列，带动金融机构间跨月资
金流动性提高，甚至有大型民营银行以0.22%的低利取得跨月拆款资金。
    
    〞现金股利发放的钱都会先配好了，只是左手换右手而已。〞一金融机构交易员说。 
    
    此外，市场留意现金股利发放后资金重新分配情形。本周大型上市公司预定发放现金股
利包括：周四第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中华电信 、和硕
 、广达 及中信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台币
、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。

 本地时间17:38                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII           8,981.81                  9,034.27
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间          0.176-0.230%%               0.177-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.290%               0.177-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.300%               0.270-0.290%
        
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，一大型票券商交易主管指出，时序迈入下旬发票量渐增，而银行为去化资金
压力、买票需求热络，带动跨月交投持续增温，价格也稳在既有低位，月内及跨月短票利率
分别落在0.27%、0.28%。
    
    〞银行钱很多，利率都一样，没什么变化。〞另位大型票券交易员也说。 
    
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.289%，区间在0.25-0.35%，
成交金额为66.76亿台币；前日加权平均利率在0.281%，区间在0.25-0.29%，成交金额为93.
45亿台币。
                
    台湾央行周一发行2,411.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,412亿台币，发行
余额减0.5亿台币。
    
    本周到期央行定存单共1兆(万亿)4,010亿台币，余日到期金额分别为：周二2,827.5亿
、周三3,973.5亿、周四3,200亿及周五1,597亿。
   
    拆款中心资料 显示，周一超额准备为255亿台币，累计超额准备7,103亿台币、加
计前期1%的超额准备为8,100亿台币。
    
                  
    **RP利率持在低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一大型证券商交易员表示，今日投信端资金略显多缺不一，
但整体资金大致充裕，且欠缺债券交割因子，资金调度顺畅令RP利率维持在既有低位不变。
    
    另位大型券商交易员指出，近期外资汇出拖累台币急贬，惟金融机构间资金水位仍旧偏
高，而RP券源偏少，交投以跨月公债及公司债RP为主，成交利率落在区间低档。  
    
    “今天暂时还蛮平静的。” 一位大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，近日台股表现欠佳，部分资金撤出转进货币市场，加上现金
股利发放也挹注整体资金情势更显宽松，带动RP区间低位交投比重增温。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作
的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0
.35%，持平上日。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率趋跌至0.21-0.23%，区间低位交
投增温，至于短天期公司债附买回利率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司
债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致与上日相同。(完)

 (审校 林高丽)

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