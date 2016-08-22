更新版 1-台湾货币市场：短率低档整理，银行为消化高额积数急寻资金去化管道

* 短率持于低档整理 * 银行资金去化压力大 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月22日 - 台湾银行间拆款利率周一持于低档整理。资金调度人士指出，随着 整体银行累积超额准备逐渐垫高，为消化高额积数，银行间急寻资金去化管道，不仅越来越 多家银行加入跨月拆款资金供给行列，跨月短票利率也续处在0.28%的低位。 他们表示，一大型银行本周仍将持续以0.29%利率与票券商承作14天期跨月拆款，今日 除二家大型公营行库外，也有四家民营银行加入跨月资金供给行列，带动金融机构间跨月资 金流动性提高，甚至有大型民营银行以0.22%的低利取得跨月拆款资金。 〞现金股利发放的钱都会先配好了，只是左手换右手而已。〞一金融机构交易员说。 此外，市场留意现金股利发放后资金重新分配情形。本周大型上市公司预定发放现金股 利包括：周四第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中华电信 、和硕 、广达 及中信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台币 、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.820 31.618 台湾加权股价指数<.TWII 8,981.81 9,034.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.230%% 0.177-0.230% --一周拆款利率区间 0.176-0.290% 0.177-0.290% --两周拆款利率区间 0.190-0.300% 0.270-0.290% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券商交易主管指出，时序迈入下旬发票量渐增，而银行为去化资金 压力、买票需求热络，带动跨月交投持续增温，价格也稳在既有低位，月内及跨月短票利率 分别落在0.27%、0.28%。 〞银行钱很多，利率都一样，没什么变化。〞另位大型票券交易员也说。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.289%，区间在0.25-0.35%， 成交金额为66.76亿台币；前日加权平均利率在0.281%，区间在0.25-0.29%，成交金额为93. 45亿台币。 台湾央行周一发行2,411.5亿台币定存单，较今日到期定期存单金额2,412亿台币，发行 余额减0.5亿台币。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)4,010亿台币，余日到期金额分别为：周二2,827.5亿 、周三3,973.5亿、周四3,200亿及周五1,597亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为255亿台币，累计超额准备7,103亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,100亿台币。 **RP利率持在低位** 债券附买回(RP)市场方面，一大型证券商交易员表示，今日投信端资金略显多缺不一， 但整体资金大致充裕，且欠缺债券交割因子，资金调度顺畅令RP利率维持在既有低位不变。 另位大型券商交易员指出，近期外资汇出拖累台币急贬，惟金融机构间资金水位仍旧偏 高，而RP券源偏少，交投以跨月公债及公司债RP为主，成交利率落在区间低档。 “今天暂时还蛮平静的。” 一位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，近日台股表现欠佳，部分资金撤出转进货币市场，加上现金 股利发放也挹注整体资金情势更显宽松，带动RP区间低位交投比重增温。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%；与银行承作 的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0 .35%，持平上日。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率趋跌至0.21-0.23%，区间低位交 投增温，至于短天期公司债附买回利率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司 债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致与上日相同。(完) (审校 林高丽)