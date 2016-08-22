南非个股：安赛乐米塔尔南非将支付1.1亿美元以和解反垄断指控

路透约翰内斯堡8月22日 - 竞争监管机构周一表示，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)旗下南非事业 已经同意支付15亿南非兰特(1.1亿美元)罚金，以化解合谋操控钢价指控。

南非竞争委员会于2008年发起一项调查，因有人质疑多家钢厂自2002年起以进口平价价格(import parity price)、也就是消费者愿意为进口品支付的价格制定钢价。(完)