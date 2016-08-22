南非个股：安赛乐米塔尔南非将支付1.1亿美元以和解反垄断指控

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透约翰内斯堡8月22日 - 竞争监管机构周一表示，安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)旗下南非事业 已经同意支付15亿南非兰特(1.1亿美元)罚金，以化解合谋操控钢价指控。
南非竞争委员会于2008年发起一项调查，因有人质疑多家钢厂自2002年起以进口平价价格(import parity price)、也就是消费者愿意为进口品支付的价格制定钢价。(完)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。