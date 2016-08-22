台湾金融：兆丰银遭美重罚，财政部指示公股银行彻底落实内控及法遵

路透台北8月22日 - 台湾大型公股外汇银行--兆丰金控 子公司兆丰商银遭美国纽约州政府重罚1.8亿美元。台湾财政部周一邀集各公股金融控股公司及所属银行召会议并由各银行提出报告，以了解公股银行海外分支机构内控内稽及法令遵循情形。

至于责任归属问题，财政部说，兆丰银行是否涉有洗钱等不法情事及相关责任归属问题，将待〞兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组〞查明后依其结论办理。

惟兆丰商银周一晚间发布新闻稿指出，因未能有效遵循美国防制洗钱相关法令规定，遭美国纽约州金融服务署裁罚1.8亿美元，为表示对本事件负责，兆丰金控暨兆丰商银总经理吴汉卿已口头向徐光曦董事长请辞。

但徐光曦以〞本案目前尚须执行多项改善措施〞为由，已慰留吴汉卿继续协助，待此案告一段落后，再决定责任归属。

兆丰商银遭美国纽约州政府重罚1.8亿美元震撼台湾金融界，今日各家在美国有设立分行的公股无一不绷紧神经，并启动〞自我检视〞机制，全面清查海外分行业务有无与兆丰商银雷同的地方，必要采取补强措施。

一不愿具名大型公股商银主管即称，该行纽约和洛杉矶两家分行美方金检结果都在〞满意程度〞，且在汇款业务部分也没有与兆丰银行重叠的，〞今天大家都很忙，忙着看相关业务有没有符合规定的。〞

该主管并称，由于加拿大、美国、新加坡、香港及澳洲金融监理机关规定都很严格，因而在当地均聘请独立的法遵人员，〞有些业务在台湾是可以做的，但海外法令规定就是不能做，所以要很小心。〞

而为落实公股银行海外分支机构彻底落实内控内稽及法令遵循，台湾财政部说，今天会议决议，就兆丰银行遭美重罚事件，台湾行政院已指示金管会召集中央银行、财政部及法务部组成〞兆丰银行遭美裁罚案跨部会因应专案小组〞。未来金管会推动各项强化金融机构防制洗钱相关制度，各公股银行必须确实配合办理。

财政部并指示各公股银行，就海内外分支机构的内控内稽及法令遵循作业，包括人员配置、职务分工、专业训练及作业执行等充分检讨，并提出专案报告报送财政部。