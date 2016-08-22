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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 07:30 BJT

重温稿-《中国新债预测》国开行五期债预计定位低于二级，关注10年新发券

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债
    * 期限及招标金额：3/7年：30亿元；5年：50亿元；10年：100亿元；20年：40亿元
    * 招标时间：3/5/7年：8月23日9:30-10:30；
    * 10/20年：8月23日9:30-11:20
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：2.62%-2.72%；2.81%-2.91%；3.03%-3.10%；3.00%-3.10%；3.30%-3.36%
    * 预测均值: 2.66%；2.86%；3.06%；3.06%；3.33%

    路透上海8月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五、七、10、20
年五期固息债。路透调查显示，近期现券情绪波动较大，而一级投标需求相对平稳，国开债
招标或有支撑，其中10年新发券相对较为看好；五期债中标利率/收益率预测均值小幅低于
二级，分别落在2.66%、2.86%、3.06%、3.06%和3.33%。
    
    上海一银行交易员指出，10年国开债活跃券160210受换券影响，收益率近期承压有所上
行，此次招标的新券利率应低于160210的收益率水平。
        
    中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、1
0年和20年期品种的最新收益率为2.7324%、2.9785%、3.1022%、3.1139%和3.3763%。
    
    上述五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；
 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期CN16
0207=CFXS增发债，票面利率3.24%。

    10年期为今年第13期新发债，20年期为今年第五期 增发债，票面利率3
.80%。

    具体发行条款如下：
    
                2016年第八、六、七期和五期增发债和13期新发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        3年：30亿元；5年：50亿元；7年：30亿元；
                    10年：100亿元；20年：40亿元
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标方式        单一利率或价格(荷兰式)
    缴款日          8/25
    起息日          3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          8/24-8/25
    上市日          8/29
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    --------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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