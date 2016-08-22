重温稿-《中国新债预测》国开行五期债预计定位低于二级，关注10年新发券

* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债 * 期限及招标金额：3/7年：30亿元；5年：50亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 * 招标时间：3/5/7年：8月23日9:30-10:30； * 10/20年：8月23日9:30-11:20 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：2.62%-2.72%；2.81%-2.91%；3.03%-3.10%；3.00%-3.10%；3.30%-3.36% * 预测均值: 2.66%；2.86%；3.06%；3.06%；3.33% 路透上海8月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五、七、10、20 年五期固息债。路透调查显示，近期现券情绪波动较大，而一级投标需求相对平稳，国开债 招标或有支撑，其中10年新发券相对较为看好；五期债中标利率/收益率预测均值小幅低于 二级，分别落在2.66%、2.86%、3.06%、3.06%和3.33%。 上海一银行交易员指出，10年国开债活跃券160210受换券影响，收益率近期承压有所上 行，此次招标的新券利率应低于160210的收益率水平。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、1 0年和20年期品种的最新收益率为2.7324%、2.9785%、3.1022%、3.1139%和3.3763%。 上述五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%； 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期CN16 0207=CFXS增发债，票面利率3.24%。 10年期为今年第13期新发债，20年期为今年第五期 增发债，票面利率3 .80%。 具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期和五期增发债和13期新发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：30亿元；5年：50亿元；7年：30亿元； 10年：100亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标方式 单一利率或价格(荷兰式) 缴款日 8/25 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 8/24-8/25 上市日 8/29 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% --------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)