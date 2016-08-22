重温稿-《中国新债预测》国开行五期债预计定位低于二级，关注10年新发券

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 招标品种：国开行3/5/7/10/20年固息债 * 期限及招标金额：3/7年：30亿元；5年：50亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 * 招标时间：3/5/7年：8月23日9:30-10:30； * 10/20年：8月23日9:30-11:20 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：2.62%-2.72%；2.81%-2.91%；3.03%-3.10%；3.00%-3.10%；3.30%-3.36% * 预测均值: 2.66%；2.86%；3.06%；3.06%；3.33% 路透上海8月22日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五、七、10、20 年五期固息债。路透调查显示，近期现券情绪波动较大，而一级投标需求相对平稳，国开债 招标或有支撑，其中10年新发券相对较为看好；五期债中标利率/收益率预测均值小幅低于 二级，分别落在2.66%、2.86%、3.06%、3.06%和3.33%。 上海一银行交易员指出，10年国开债活跃券160210受换券影响，收益率近期承压有所上 行，此次招标的新券利率应低于160210的收益率水平。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七、1 0年和20年期品种的最新收益率为2.7324%、2.9785%、3.1022%、3.1139%和3.3763%。 上述五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%； 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期CN16 0207=CFXS增发债，票面利率3.24%。 10年期为今年第13期新发债，20年期为今年第五期 增发债，票面利率3 .80%。 具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期和五期增发债和13期新发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：30亿元；5年：50亿元；7年：30亿元； 10年：100亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标方式 单一利率或价格(荷兰式) 缴款日 8/25 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 8/24-8/25 上市日 8/29 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% --------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583