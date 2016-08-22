台湾金融：对兆丰金纽约分行遭美重罚，将速厘清裁罚并追究责任--副主委

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月22日 - 台湾金管会副主委桂先农周一表示，今日下午针对兆丰金纽约分行遭美国纽约州金融服务局(NYDFS)重罚召开跨部会协商会议，会中讨论兆丰银行遭裁罚缘由，并将追就该行相关人员，兆丰银已承诺改善事项。
桂先农今日在临时记者会上做出以上表述，同时他并指出，已对此案成立跨部会小组，在小组运作后将再就其他疑义予以继续了解厘清，并适时对外说明。
“到底兆丰有无洗钱属于检察官职责，也不便评论。”他说。
另法务部研拟的洗钱防制法修正草案已纳入8月25日行政院会议议程，若经完成立法，将有助于进一步强化台湾防制洗钱相关法制。
兆丰金今日开低走低，终场收跌6.3%报22.3台币。分析师表示，外汇龙头--兆丰金因其纽约分行遭美国重罚而重挫，拖累大型金融股全线走疲，致大盘失守九千点大关，后续观察台币走势及外资操作动向。
兆丰金上周五晚间表示，兆丰银美国纽约分行被纽约州罚款10天内缴交1.8亿美元罚金，因其无法满足相关反恐/反洗钱法令规定，董事会也在晚间通过此案。 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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