台湾金融：对兆丰金纽约分行遭美重罚，将速厘清裁罚并追究责任--副主委

路透台北8月22日 - 台湾金管会副主委桂先农周一表示，今日下午针对兆丰金纽约分行遭美国纽约州金融服务局(NYDFS)重罚召开跨部会协商会议，会中讨论兆丰银行遭裁罚缘由，并将追就该行相关人员，兆丰银已承诺改善事项。

桂先农今日在临时记者会上做出以上表述，同时他并指出，已对此案成立跨部会小组，在小组运作后将再就其他疑义予以继续了解厘清，并适时对外说明。

“到底兆丰有无洗钱属于检察官职责，也不便评论。”他说。

另法务部研拟的洗钱防制法修正草案已纳入8月25日行政院会议议程，若经完成立法，将有助于进一步强化台湾防制洗钱相关法制。

兆丰金今日开低走低，终场收跌6.3%报22.3台币。分析师表示，外汇龙头--兆丰金因其纽约分行遭美国重罚而重挫，拖累大型金融股全线走疲，致大盘失守九千点大关，后续观察台币走势及外资操作动向。