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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 18:30 BJT

东南亚股市：美联储升息预期升温拖累股市人气；菲律宾股市上扬

纽约联储总裁杜德利上周表示，美联储9月会议仍有可能升息。
    
    马尼拉Asiasec Equities分析师Manny Cruz表示，各市场对于美联储官员“暗示可能在
年底前升息”的说法作出反应，这“已经引发对区域股市的担忧”。
    
    菲律宾股市 收盘上涨0.6%，受助于金融股及电信股。SM Prime Holdings Inc <S
MPH.PS>上涨1.2%，PLDT Inc 上涨1.15%。
    
    Cruz表示，菲律宾股市呈现区间波动，缺乏新的发展，他并称菲股本周料在7,900-8,05
0点区间波动。

    越南股市 收跌0.7%，受到消费性非循环股及工业股拖累。Vietnam Dairy Produc
ts JSC 挫跌2.1%，Cotec Construction
JSC 收低1.3%。
    
    0930GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.4%。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   380.07    -0.75   -0.20  +14.20   332.82
    新加坡                     2841.19    -2.83   -0.10   -1.44  2882.73
    马来西亚                  1691.07     3.39   +0.20   -0.09  1692.51
    泰国                      1539.24     0.48   +0.03  +19.50  1288.02
    印尼                      5427.18    11.14   +0.21  +18.16  4593.01
    菲律宾                     7981.21    50.46   +0.64  +14.80  6952.08
    越南                        657.68    -4.60   -0.69  +13.58   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         
    
    

 (编译 汪红英/张明钧; 审校 艾茂林/于春红)

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