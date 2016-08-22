东南亚股市：美联储升息预期升温拖累股市人气；菲律宾股市上扬

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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纽约联储总裁杜德利上周表示，美联储9月会议仍有可能升息。 马尼拉Asiasec Equities分析师Manny Cruz表示，各市场对于美联储官员“暗示可能在 年底前升息”的说法作出反应，这“已经引发对区域股市的担忧”。 菲律宾股市 收盘上涨0.6%，受助于金融股及电信股。SM Prime Holdings Inc <S MPH.PS>上涨1.2%，PLDT Inc 上涨1.15%。 Cruz表示，菲律宾股市呈现区间波动，缺乏新的发展，他并称菲股本周料在7,900-8,05 0点区间波动。 越南股市 收跌0.7%，受到消费性非循环股及工业股拖累。Vietnam Dairy Produc ts JSC 挫跌2.1%，Cotec Construction JSC 收低1.3%。 0930GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.4%。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 380.07 -0.75 -0.20 +14.20 332.82 新加坡 2841.19 -2.83 -0.10 -1.44 2882.73 马来西亚 1691.07 3.39 +0.20 -0.09 1692.51 泰国 1539.24 0.48 +0.03 +19.50 1288.02 印尼 5427.18 11.14 +0.21 +18.16 4593.01 菲律宾 7981.21 50.46 +0.64 +14.80 6952.08 越南 657.68 -4.60 -0.69 +13.58 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 汪红英/张明钧; 审校 艾茂林/于春红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583