马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾一周最低，因预期产量增长

路透吉隆坡8月22日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至逾一周最低，追随其它竞争性油品市场的跌势，且市场预期产出将增加，抵消了出口需求改善的影响。

指标11月棕榈油期货 下跌1.4%，至每吨2,543马币(林吉特)，盘中触及8月12日以来最低2,530马币，追平8月16日的盘中低点。

交易量为47,396口，高于2015年均量44,600口。

“市场已经消化了出口因素。现在开始关注负面信息，”一位在吉隆坡的交易员说，指的是市场预期8月产量增加。

另一位交易员表示，市场受到了大连商品交易所其它竞争性油品下跌的拖累，“大连市场显露出低迷，所以交易员抓住机会了结获利。”

过去三周棕榈油上涨，得益于马来西亚的出口增加。据船货验证机构，马来西亚8月1-20日棕榈油出口较前月同期增25-27%。

7月棕榈油产量环比上升3.5%，为八个月来最高水平。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油或跌向支撑位2,509马币，因其已经跌破了2,570马币的支撑水准。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 下跌1.4%。大商所1月豆油合约 跌0.9%。(完)

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