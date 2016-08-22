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市场报道 | 2016年 8月 22日 星期一 19:10 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/8/22

国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%)       较上年同期(%  
                                                                            )  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第二季            +0.3  p           +0.6  r            +1.6  p
 英国             第二季            +0.6  p           +0.4  f            +2.2  p
 德国             第二季            +0.4  p-@         +0.7  r-@          +3.1  p-u
 法国             第二季            持平  p           +0.7  r              --  
 意大利           第二季            持平  p           +0.3  r            +0.7  p
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        7月            -0.6  f           +0.2  f            +0.2  f
 英国                7月            -0.1              +0.2               +0.6  
 德国                7月            +0.3  f           +0.4  f            +0.4  f
 法国(HICP)          7月            -0.4  f           +0.1  f            +0.4  f
 意大利(HICP)        7月            -1.9  f           +0.2  f            -0.2  f
                                                                               
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              6月            +0.7              +0.6               -3.1  
 英国                7月            +0.3  u           +0.3  ur           +0.3  u
 德国                7月            +0.2              +0.4               -2.0  
 法国                6月            +0.4              +0.3               -3.1  
 意大利              6月            +0.5              +0.6  r            -3.0  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                     
 欧元区              6月            10.1              10.1                     
 英国              4-6月             4.9               4.9                     
 德国                7月             6.1  @            6.1  @                  
 法国             第二季             9.9              10.2  r                  
 意大利              6月            11.6              11.5  r                  
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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