国际油市：亚洲180-cst裂解价差小幅上涨，但进一步上涨空间有限

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡8月22日 - 亚洲指标180-cst燃料油裂解价差 较迪拜原油贴水周一缩窄0.08美元，至每桶贴水6.04美元，行业消息人士称这是受到原油价格下跌及近期供应减少的支撑。
“尽管油价最近上涨，新加坡燃料油裂解价差过去几周仅小幅走软，仍明显高于上年同期水准，”JBC Energy周一在周报中称。
8月迄今，近月燃料油裂解价差平均为较新加坡报价每桶贴水6美元，去年8月平均为贴水7.60美元。
不过，燃料油价差不大可能从目前水准进一步大幅上涨。
“进一步上涨是有可能的...但预期10月(套利船货)到港增加，或许限制(燃料油)裂解价差进一步大幅上涨，”JBC Energy表示。
近月东西方燃料油价差 ，亦即新加坡180-cst燃料油离岸价格(FOB)与鹿特丹含硫最高3.5%的驳船燃料油FOB价格间的价差，周一下滑0.50美元至每吨18.25美元。交易员称，套利窗口仍打开，特别是与本月初相比更是如此。
8月上半月，近月东西方燃料油价差平均为每吨15.58美元，上周开始大幅上扬，过去五个交易日交投区间介于19.25-18.25美元。
中国7月柴油、汽油及煤油出口量大增，面对独立炼厂在国内市场以更低价格竞争的压力，国有炼厂将过剩油品销往海外。
新加坡现货市场有三笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚；审校 王洋)
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