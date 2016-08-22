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亚洲 | 2016年 8月 22日 星期一 21:36 BJT

美国热股：日本瑞萨电子洽购半导体厂商Intersil，后者盘初暴涨

路透8月22日 - 知悉交易进展的业内消息人士周一表示，日本瑞萨电子 最高以3,000亿日圆(29.9亿美元)收购美国半导体厂商Intersil Corp 的谈判进入最终阶段。

Intersil股价上周五收于15.64美元，周一盘初暴涨23%，报19.25美元。(完)

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