国际油市：亚洲汽油裂解价差升至近八周高位，中国出口脱离纪录高位

路透新加坡8月22日 - 亚洲石脑油裂解价差小升0.55美元至两日高位每吨22.43美元，但裂解价差仍保持在负区域，受供给居高不下拖累。

但一些交易员希望随着本月和下月一些裂解装置完成维护，需求能够复苏。

不过韩国的SK能源和日本的出光兴产将在下个月维护裂解装置。台湾中油公司也将在第四季关闭一座裂解装置进行维护。

与此同时，新加坡的etrochemical Corporation of Singapore (PCS)已重启了其年产63.5万吨的石脑油裂解装置。之前该座装置于7月14日进行例行维护。

交易员表示，该装置目前在生产乙烯。

亚洲汽油裂解价差上涨0.24美元至每桶4.89美元的近八周高位。

尽管7月中国汽油出口量仍然巨大，达到97万吨，但交易员表示至少这暂时脱离了6月创下的110万吨的纪录高位。

新加坡现货市场上，有四笔汽油交易达成，为8月10日以来最多单日成笔数。

PTT是这四笔汽油船货的卖家，买家分别为BP、维多和Phillips 66。(完)

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