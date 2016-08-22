USDA报告：8月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 08/18/2016 08/11/2016 08/11/2016 08/20/20 15 初值 修正值 前值 小麦 530,824 637,437 625,154 331,988 燕麦 300 0 0 0 大麦 0 1,497 1,497 0 玉米 1,249,309 1,172,762 1,172,641 883,987 高粱 50,884 121,240 110,192 165,474 大豆 961,414 774,820 746,371 210,324 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 5,970,828 4,486,124 燕麦 2,799 200 大麦 16,524 6,072 玉米 44,121,975 43,720,334 高粱 8,543,204 8,741,816 大豆 49,398,364 49,608,012 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)