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货币新闻 | 2016年 8月 22日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：8月18日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透8月22日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 08/18/2016    08/11/2016    08/11/2016    08/20/20
15  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       530,824       637,437       625,154       331,988
    燕麦 　        300             0             0             0
    大麦             0         1,497         1,497             0
    玉米     1,249,309     1,172,762     1,172,641       883,987
    高粱        50,884       121,240       110,192       165,474
    大豆   　  961,414       774,820       746,371       210,324
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     5,970,828      4,486,124
    燕麦         2,799            200
    大麦        16,524          6,072
    玉米    44,121,975     43,720,334
    高粱     8,543,204      8,741,816
    大豆    49,398,364     49,608,012
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 利棣儿；审校 李军)

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