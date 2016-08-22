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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 00:49 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，空头仓位触及纪录高位引发回补空头

路透伦敦8月22日 - 英镑周一上升，上周兑美元录得五周来最大涨幅，此前一系列强劲的经济数据暗示，在退欧公投后英国经济的表现要好于预期。

分析师说，在周一英国没有政治和经济消息的情况下，英镑上涨可能主要是投资者结清巨量的英镑空头头寸，避免英镑上涨而蒙受损失。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至8月16日该周，英镑空头头寸急升至纪录高位94,238口。

“在英国退欧公投后，每周投机者持有的空头头寸都在上升，显然，英镑变成单边交易，”Forex.com分析师Fawad Razaqzada说。

“但这意味了什么? 就是会时常看到英镑轧空带动的涨势，特别是主要的英镑负面因素已成过去，包括英国退欧和英国央行的反应。”

英镑兑美元 上涨0.5%，报1.3144美元，兑欧元 上涨0.6%，报0.8610英镑。

上周公布的英国7月通胀和零售销售数据好于预期，进一步表明退欧基本没有立即对消费者产生影响。另外请领失业金数据也强于预期，这都提振了英镑。

不过上周五英镑兑美元下跌0.7%，录得两周来最大单日跌幅，因彭博报导称英国可能在明年初正式启动退欧程序。这导致上周英镑的涨幅有所收窄。

英国政府的一位发言人称，首相特雷莎梅不会在今年底前触发里斯本条约第50条。触发50条将正式开始脱欧进程。该发言人在被问及上述报导时说：“我们不予认可。”(完) 　　

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