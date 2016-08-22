欧洲汇市：英镑上涨，空头仓位触及纪录高位引发回补空头

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦8月22日 - 英镑周一上升，上周兑美元录得五周来最大涨幅，此前一系列强劲的经济数据暗示，在退欧公投后英国经济的表现要好于预期。
分析师说，在周一英国没有政治和经济消息的情况下，英镑上涨可能主要是投资者结清巨量的英镑空头头寸，避免英镑上涨而蒙受损失。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，在截至8月16日该周，英镑空头头寸急升至纪录高位94,238口。
“在英国退欧公投后，每周投机者持有的空头头寸都在上升，显然，英镑变成单边交易，”Forex.com分析师Fawad Razaqzada说。
“但这意味了什么? 就是会时常看到英镑轧空带动的涨势，特别是主要的英镑负面因素已成过去，包括英国退欧和英国央行的反应。”
英镑兑美元 上涨0.5%，报1.3144美元，兑欧元 上涨0.6%，报0.8610英镑。
上周公布的英国7月通胀和零售销售数据好于预期，进一步表明退欧基本没有立即对消费者产生影响。另外请领失业金数据也强于预期，这都提振了英镑。
不过上周五英镑兑美元下跌0.7%，录得两周来最大单日跌幅，因彭博报导称英国可能在明年初正式启动退欧程序。这导致上周英镑的涨幅有所收窄。
英国政府的一位发言人称，首相特雷莎梅不会在今年底前触发里斯本条约第50条。触发50条将正式开始脱欧进程。该发言人在被问及上述报导时说：“我们不予认可。”(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍