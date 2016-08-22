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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货升至一个月高位，出口需求提供支撑

路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上升，指标11月大豆合约触及一个月高位，交易商表示，美国大豆出口需求支持市场。

11月大豆期货 收涨11-1/4美分，报每蒲式耳10.15-3/4美元，此前触及7月21日来最高10.20美元。

美国农业部表示，民间出口商销售12万吨美国大豆到未知的目的，在2016/17年付运。

美国农业部报告，上周出口验验美国大豆96.1414万吨，高于市场预估区间65-85万吨。

大豆涨幅受限，因预报美国中西部大豆生长的最后阶段天气良好。接受路透访查的分析师预计，周一稍晚农业部将公布，大豆生长优良率和之前一周持平。

CBOT豆粕 跟随大豆上涨，受现货市场上涨支撑，豆油 下跌，因出脱豆油/豆粕价差交易。

12月豆粕合约 收涨5.3美元，报每短吨330.8美元。12月豆油合约 跌0.25美分，报34.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为137,079口，豆粕为68,266口，豆油为82,874口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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