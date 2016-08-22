芝加哥期市：CBOT大豆期货升至一个月高位，出口需求提供支撑

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上升，指标11月大豆合约触及一个月高位，交易商表示，美国大豆出口需求支持市场。
11月大豆期货 收涨11-1/4美分，报每蒲式耳10.15-3/4美元，此前触及7月21日来最高10.20美元。
美国农业部表示，民间出口商销售12万吨美国大豆到未知的目的，在2016/17年付运。
美国农业部报告，上周出口验验美国大豆96.1414万吨，高于市场预估区间65-85万吨。
大豆涨幅受限，因预报美国中西部大豆生长的最后阶段天气良好。接受路透访查的分析师预计，周一稍晚农业部将公布，大豆生长优良率和之前一周持平。
CBOT豆粕 跟随大豆上涨，受现货市场上涨支撑，豆油 下跌，因出脱豆油/豆粕价差交易。
12月豆粕合约 收涨5.3美元，报每短吨330.8美元。12月豆油合约 跌0.25美分，报34.31美分。
今日CBOT大豆预估成交量为137,079口，豆粕为68,266口，豆油为82,874口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍