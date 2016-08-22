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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，陷入交投区间

路透芝加哥8月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌，因在连涨六日后有技术性卖出，以及能源等其他商品市场下跌带来压力。

在CBOT市场收盘时，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 收低超过0.8%。

指标12月玉米期货 收低1-1/4美分，报每蒲式耳3.42-1/2美元，但仍留在周五的交投区间内。

美国农业部报告，上周出口检验美国玉米124.9309万吨，高于100-120万吨的预估区间。

接受路透访查的分析师预计，周一稍晚农业部作物生长报告将显示，玉米生长优良率较之前一周微幅下跌。

今日CBOT玉米期货成交量预计为208,960口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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