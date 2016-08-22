加拿大股市：收高，Couche-Tard和威朗制药上涨抵销商品股下跌的压力

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透多伦多8月22日 - 加拿大主要股指周一上涨，因连锁便利店运营商Alimentation Couche-Tard Inc买入美国同业后跳涨，且威朗制药聘请新的首席财务长后激升。
原油和金属下跌拖累能源股和矿业股下滑。
Couche-Tard 跳涨7.5%，此前公司称，将以约44亿美元买入美国同业CST Brands Inc。
威朗制药上涨9.7%，此前公司聘请了Paul Herendeen为首席财务长。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高60.73点，或0.41%，报14,748.19点。
能源股回落0.4%，油价下跌，因中国成品油出口增加、美国油企连续第八周增加钻机数量和伊拉克和尼日利亚原油出口将上升的前景。
材料股下跌0.2%，因黄金触及两周低位和铜价降至五周最低。金融股升0.3%，工业股涨0.4%。(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍