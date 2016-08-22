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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 05:14 BJT

加拿大股市：收高，Couche-Tard和威朗制药上涨抵销商品股下跌的压力

路透多伦多8月22日 - 加拿大主要股指周一上涨，因连锁便利店运营商Alimentation Couche-Tard Inc买入美国同业后跳涨，且威朗制药聘请新的首席财务长后激升。

原油和金属下跌拖累能源股和矿业股下滑。

Couche-Tard 跳涨7.5%，此前公司称，将以约44亿美元买入美国同业CST Brands Inc。

威朗制药上涨9.7%，此前公司聘请了Paul Herendeen为首席财务长。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高60.73点，或0.41%，报14,748.19点。

能源股回落0.4%，油价下跌，因中国成品油出口增加、美国油企连续第八周增加钻机数量和伊拉克和尼日利亚原油出口将上升的前景。

材料股下跌0.2%，因黄金触及两周低位和铜价降至五周最低。金融股升0.3%，工业股涨0.4%。(完) 　　

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