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市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 06:08 BJT

《美国重要政经日程》--8月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 商务部公布7月独栋房屋销售

1530 - 财政部标售四周期国库券

1700 - 财政部标售两年期公债

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)

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