《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 95.65 -1.21 -1.25 3151980 京东 25.77 -0.14 -0.54 7809738 新浪 70.69 -0.46 -0.65 1214672 搜狐 38.75 +0.02 +0.05 118570 网易 212.57 +2.83 +1.35 907898 百度 173.85 -3.68 -2.07 2765493 台湾 台湾积体电路 28.40 -0.24 -0.84 1661848 联电 1.84 -0.03 -1.60 144519 日月光 5.90 -0.08 -1.34 129573 硅品精密 7.45 -0.12 -1.59 218178 和信超媒体 2.58 -0.05 -1.90 1821 友达 3.93 -0.05 -1.26 195278 中华电信 35.95 -0.06 -0.17 42609 台湾国际航电 53.16 -1.22 -2.24 1786686 香港 中国移动 62.91 -0.42 -0.66 127708 中国联通 11.77 -0.23 -1.92 93988 中国电信 53.73 -0.14 -0.26 3954 中芯国际 5.17 +0.02 +0.39 18705 (完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583