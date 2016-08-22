《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 95.65 -1.21 -1.25 3151980 京东 25.77 -0.14 -0.54 7809738 新浪 70.69 -0.46 -0.65 1214672 搜狐 38.75 +0.02 +0.05 118570 网易 212.57 +2.83 +1.35 907898 百度 173.85 -3.68 -2.07 2765493 台湾 台湾积体电路 28.40 -0.24 -0.84 1661848 联电 1.84 -0.03 -1.60 144519 日月光 5.90 -0.08 -1.34 129573 硅品精密 7.45 -0.12 -1.59 218178 和信超媒体 2.58 -0.05 -1.90 1821 友达 3.93 -0.05 -1.26 195278 中华电信 35.95 -0.06 -0.17 42609 台湾国际航电 53.16 -1.22 -2.24 1786686 香港 中国移动 62.91 -0.42 -0.66 127708 中国联通 11.77 -0.23 -1.92 93988 中国电信 53.73 -0.14 -0.26 3954 中芯国际 5.17 +0.02 +0.39 18705 (完)