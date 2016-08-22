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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          95.65    -1.21    -1.25   3151980
    京东                25.77    -0.14    -0.54   7809738
    新浪              70.69    -0.46    -0.65   1214672
    搜狐              38.75    +0.02    +0.05    118570
    网易             212.57    +2.83    +1.35    907898
    百度             173.85    -3.68    -2.07   2765493
    
    台湾
    台湾积体电路       28.40    -0.24    -0.84   1661848
    联电                1.84    -0.03    -1.60    144519
    日月光              5.90    -0.08    -1.34    129573
    硅品精密           7.45    -0.12    -1.59    218178
    和信超媒体         2.58    -0.05    -1.90      1821
    友达                3.93    -0.05    -1.26    195278
    中华电信           35.95    -0.06    -0.17     42609
    台湾国际航电      53.16    -1.22    -2.24   1786686
    
    香港
    中国移动           62.91    -0.42    -0.66    127708
    中国联通           11.77    -0.23    -1.92     93988
    中国电信           53.73    -0.14    -0.26      3954
    中芯国际            5.17    +0.02    +0.39     18705
    (完)

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