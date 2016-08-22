版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 23日 星期二 06:11 BJT

全球贵金属：8月22日SPDR黄金持仓增加0.25%，或2.38吨

路透8月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量增加0.25%，至958.37吨，周五为955.99吨。

黄金持仓量 从30,736,165.13盎司升至30,812,509.56盎司。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐