澳新经济指标预测--8月23日-8月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月22日当周 8月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 7月 -- 41.3 出口(亿新西兰元) -- 42.6 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.27 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至7月的一年 -- 逆差33.1 8月24日(三) 0130 澳洲建筑完工 第二季 -- -2.6% 8月25日(四) 暂无重要经济数据公布。 8月26日(五) 暂无重要经济数据公布。 8月29日(一) 2245 新西兰建筑许可 7月 -- +16.3% 8月30日(二) 暂无重要经济指标公布 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王丽鑫；审校 陈宗琦)