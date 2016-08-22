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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 07:41 BJT

《汇市简讯》美元/亚洲货币持稳，今日波动区间可能较大

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    * 美元/亚洲货币开盘持稳，今日波动区间可能较大，隔夜未出现新
的影响因素
    * 关注叶伦周五在杰克森霍尔的讲话
    * 油价和大宗商品价格下跌将给亚洲货币施压
    * 今日无重大数据，只有新加坡CPI发布(完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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