《汇市简讯》美元/亚洲货币持稳，今日波动区间可能较大

2317GMT * 美元/亚洲货币开盘持稳，今日波动区间可能较大，隔夜未出现新 的影响因素 * 关注叶伦周五在杰克森霍尔的讲话 * 油价和大宗商品价格下跌将给亚洲货币施压 * 今日无重大数据，只有新加坡CPI发布(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)