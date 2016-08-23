金砖国家：8月22日股汇市收盘纵览

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透8月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月22日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.67%，报904.22点。
中国股市：沪综指震荡收跌，年线附近压力明显大盘延续调整
中国汇市：人民币收贬而中间价创四周新低，客盘结汇缩减跌幅
香港股市：恒指逆转跌幅略微收涨，美联储升息不确定性抑制涨势
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巴西股市：拉美股汇市齐跌，因油价重挫，且一美联储高层官员的讲话令短期内升息的预期升温。巴西国家石油公司 股价挫跌，拖累大盘，指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.23%，报57,781.242点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2003/15，上日收报3.2065/71。
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南非股市：媒体及电商集团Naspers 收高2.51%，提振大盘。指标Top-40指数 收盘上涨0.26%，报45,994.96点；大盘综合指数 收盘上涨0.11%，报52,828.93点。
南非汇市：兰特兑美元续跌，因对美国短期内升息的预期重燃
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印度股市：受国有银行股价下跌打压收低，因央行副总裁帕特尔获任命将接任总裁，市场认为这降低了近期降息的前景，且将继续推动大刀阔斧地清理坏帐。BSE指数 收盘下跌0.33%，报27,985.54点；NSE指数 收盘下跌0.44%，报8,629.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.185/67.195，上日收报67.055/67.065。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.25%，报963.29点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.07%，报502.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.43%，报64.813；卢布兑欧元 贬值1.38%，报73.38。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍