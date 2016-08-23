版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:05 BJT

金砖国家：8月22日股汇市收盘纵览

路透8月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月22日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.67%，报904.22点。

中国股市：沪综指震荡收跌，年线附近压力明显大盘延续调整

中国汇市：人民币收贬而中间价创四周新低，客盘结汇缩减跌幅

香港股市：恒指逆转跌幅略微收涨，美联储升息不确定性抑制涨势

============================================================================

巴西股市：拉美股汇市齐跌，因油价重挫，且一美联储高层官员的讲话令短期内升息的预期升温。巴西国家石油公司 股价挫跌，拖累大盘，指标股指Bovespa指数 收盘下跌2.23%，报57,781.242点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2003/15，上日收报3.2065/71。

============================================================================

南非股市：媒体及电商集团Naspers 收高2.51%，提振大盘。指标Top-40指数 收盘上涨0.26%，报45,994.96点；大盘综合指数 收盘上涨0.11%，报52,828.93点。

南非汇市：兰特兑美元续跌，因对美国短期内升息的预期重燃

=========================================================================

印度股市：受国有银行股价下跌打压收低，因央行副总裁帕特尔获任命将接任总裁，市场认为这降低了近期降息的前景，且将继续推动大刀阔斧地清理坏帐。BSE指数 收盘下跌0.33%，报27,985.54点；NSE指数 收盘下跌0.44%，报8,629.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.185/67.195，上日收报67.055/67.065。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.25%，报963.29点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.07%，报502.79点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.43%，报64.813；卢布兑欧元 贬值1.38%，报73.38。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐