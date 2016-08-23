美国与加拿大经济指标预测--8月23日-8月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月22日当周 8月23日(二) 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 52.7 52.9 1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 58.0 59.2 新屋销售(较前月) -2.0% +3.5% 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正10 8月24日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 541.5 抵押贷款再融资指数 -- 2,432.8 1130 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 115.2 建筑许可(较前月) -- -0.1% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.6% 房屋价格指数 -- 234.3 1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 551 557 成屋销售(较前月) -0.4% +1.1% 8月25日(四) 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 7月 +3.3% -3.9% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% -0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -3.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% +0.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 26.5 26.2 四周均值(万人) -- 26.525 续请失业金人数(万人) 8月13日当周 215.3 217.5 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 51.80 服务业PMI 52.0 51.4 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 8月 -- 负15 综合指数 -- 负6 8月26日(五) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 7月初值 -- 逆差645.4 1230 美国企业获利 第二季初值 -- +8.1% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.2% 最终销售 +2.4% +2.4% 消费者支出 -- +4.2% GDP平减指数 +2.2% +2.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.9% +1.9% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 8月终值 90.6 90.4 现况指数 107.4 106.1 预期指数 81.0 80.3 8月29日当周 8月29日(一) 1230 美国实质个人支出(较前月) 7月 -- +0.3% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.4% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.9% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 8月 -- 负1.30 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 7月 -- +1.0% 8月30日(二) 1230 加拿大经常帐收支(亿加元) 第二季 -- 赤字167.7 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- +0.6% (较上年同期) -- -0.8% 1230 加拿大原材料价格(较前月) -- +1.8% (较上年同期) -- -9.0% 1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)6月 -- -0.1% 未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.9% 房价指数(较上年同期) -- +5.2% 1400 美国消费者信心指数 8月 97.3 97.3 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 8月 -- 10.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻；审校 陈宗琦)