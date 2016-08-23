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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:03 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月23日

路透8月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7536
港元 )
    
    美国股市周一收盘基本持平，道琼工业指数 收低23.15点，或0.12%，至18,529.42点，因油价下跌
打击能源类股下跌的影响，被生物科技类股的强劲表现所抵消。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              123.190     -1.99       22700       9.552       -1.93
 中国铝业                            9.080       -0.33       14101       2.816       -1.19
 中国移动                            62.910      -0.66       127708      97.556      -0.30
 中国人寿                            11.840      -2.15       177019      18.361      -1.07
 中石油                              67.250      -2.07       32741       5.214       -1.80
 中石化                              71.490      -1.30       13820       5.543       -1.02
 汇丰控股                            35.600      -0.03       1560603     55.206      0.10
 中电信                              53.730      -0.26       3954        4.166       -0.57
 中国联通                            11.770      -1.92       93988       9.126       -1.23
 兖州煤业                            5.660       -0.53       5445        4.389       -0.03
 华能国际                            24.520      -2.93       20268       4.753       -0.98
 南方航空                            32.550      -2.08       3843        5.048       -0.25
 东方航空                            27.490      -5.63       4364        4.263       -0.86
 中芯国际                            5.170       0.39        18705       0.802       0.22
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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