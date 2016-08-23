《中国报摘》--中国证券报8月23日

金砖国家：1月13日股汇市收盘纵览
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--中国证监会副主席方星海日前会见到访的世界银行副行长兼司库Arunma Oteh一行时表示，中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力。未来将逐步提高对外开放水平，与国际市场协同发展，在中国经济转型中发挥更重要的作用。
* 其他:
--接近监管层的人士透露，2013年到2016年，IPO环节违法犯罪案件时有发生，整体而言呈现出违法周期长、涉案主体多、多种违法犯罪并发的特征。基于此，更具参与性与针对性的IPO全产业链净化市场环境的举措有望持续推进。
--从山西省经信委获悉，山西省日前放开增量配电投资业务，提高配电运营效率；将首先在煤矿集团等大型企业自供区和国家、省级园区开展试点，鼓励以混合所有制方式发展增量配电业务，有序向社会资本放开配售电业务。
--由恒泰证券担当管理人和销售机构、民生银行 <1988.HK?担任监管银行和托管人的北京银泰中心资产支持专项计划近期落地，项目规模达75亿元，成为国内首单抵押型类REITs和国内单只规模最大的类REITs项目，同时排名企业资产证券化单体规模第二位。
--国泰君安 公告称，公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%股权。本次转让完成后，国泰君安不再持有国联安基金股权。
--长江电力 公告，公司以全资子公司中国长电国际（香港）有限公司为主体，与控股股东中国长江三峡集团公司全资子公司中国三峡（欧洲）有限公司联合向黑石集团下属公司BCP Meerwind Cayman Limited收购其全资子公司BCP Meerwind Luxembourg S.à.r.l 100%股权及金额为385万欧元的股东贷款。本次交易金额为64,540万欧元，长电国际按30%比例承担19,362万欧元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
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