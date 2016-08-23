《中国报摘》--中国证券报8月23日

* 头版头条:

--中国证监会副主席方星海日前会见到访的世界银行副行长兼司库Arunma Oteh一行时表示，中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力。未来将逐步提高对外开放水平，与国际市场协同发展，在中国经济转型中发挥更重要的作用。

* 其他:

--接近监管层的人士透露，2013年到2016年，IPO环节违法犯罪案件时有发生，整体而言呈现出违法周期长、涉案主体多、多种违法犯罪并发的特征。基于此，更具参与性与针对性的IPO全产业链净化市场环境的举措有望持续推进。

--从山西省经信委获悉，山西省日前放开增量配电投资业务，提高配电运营效率；将首先在煤矿集团等大型企业自供区和国家、省级园区开展试点，鼓励以混合所有制方式发展增量配电业务，有序向社会资本放开配售电业务。

--由恒泰证券担当管理人和销售机构、民生银行 <1988.HK?担任监管银行和托管人的北京银泰中心资产支持专项计划近期落地，项目规模达75亿元，成为国内首单抵押型类REITs和国内单只规模最大的类REITs项目，同时排名企业资产证券化单体规模第二位。

--国泰君安 公告称，公司拟在上海联合产权交易所挂牌转让国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%股权。本次转让完成后，国泰君安不再持有国联安基金股权。

--长江电力 公告，公司以全资子公司中国长电国际（香港）有限公司为主体，与控股股东中国长江三峡集团公司全资子公司中国三峡（欧洲）有限公司联合向黑石集团下属公司BCP Meerwind Cayman Limited收购其全资子公司BCP Meerwind Luxembourg S.à.r.l 100%股权及金额为385万欧元的股东贷款。本次交易金额为64,540万欧元，长电国际按30%比例承担19,362万欧元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)