《香港报摘》--经济日报8月23日

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
**头版头条**
--中国海外 昨天上载本港首个＂港人港地＂项目启德1号（I）售楼书，披露四大限制条款，除了30年内只准港人购买外，租售均须向地政总署申请，不能以公司名义购买，亦禁止财务公司承造按揭等，本周开价，首批最少109伙。
**其他**
--近日市场屡传出长实地产 暗盘放售旗下中环中心商厦75%业权，并获中资财团多番洽购，而昨日再有消息传出，工商银行 出价348亿港元洽购，惟消息未获证实。
--内地手机修图软件＂美图秀秀＂的母公司美图公司，已向联交所提交上市申请。据初步招股文件显示，公司应用程式的月活跃用户约有4.46亿人，截至今年6月底止半年，公司收入达5.9亿元人民币，按年增2.2倍，但当中约95%为手机销售；期内录得2.79亿元的经营亏损。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍