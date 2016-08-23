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亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报8月23日

**头版头条**

--中国海外 昨天上载本港首个＂港人港地＂项目启德1号（I）售楼书，披露四大限制条款，除了30年内只准港人购买外，租售均须向地政总署申请，不能以公司名义购买，亦禁止财务公司承造按揭等，本周开价，首批最少109伙。

**其他**

--近日市场屡传出长实地产 暗盘放售旗下中环中心商厦75%业权，并获中资财团多番洽购，而昨日再有消息传出，工商银行 出价348亿港元洽购，惟消息未获证实。

--内地手机修图软件＂美图秀秀＂的母公司美图公司，已向联交所提交上市申请。据初步招股文件显示，公司应用程式的月活跃用户约有4.46亿人，截至今年6月底止半年，公司收入达5.9亿元人民币，按年增2.2倍，但当中约95%为手机销售；期内录得2.79亿元的经营亏损。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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