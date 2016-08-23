《香港报摘》--信报8月23日

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
**头版头条**
--美国加息忧虑重燃，加上A股回落，港股昨天在好消息尽出下借势回吐，大市沽空金额连续七天高过100亿港元，昨天为110亿港元，比率达15.84%，创英国6月底公投脱欧后最高，盈富基金 沽空率更达47%。分析师认为，恒指 两个月间升逾3,000点，需要整固，可能回落数百点至近千点，回吐反而是吸纳良机。
**其他**
--重庆银行 董事长甘为民指出，中国经济难以形成稳定的复苏基础，内地银行业压力仍很大，不良贷款率还未到企稳阶段。但该行未来会续以中小企贷款（小微贷款）业务为发展重心，在＂十三五＂期间达到年均复合信贷增速17%及总额过千亿的目标。
--特步 主席丁水波表示，今年不会大规模调整店舖数目，期望店舖数目维持在6,000至7,000间的水平，今年主力提升门市效率，同时关闭效率低的店舖。截至今年6月底止，在内地共有6,800间店舖，较去年底减少200间。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍