版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 23日 星期二 08:24 BJT

《香港报摘》--信报8月23日

**头版头条**

--美国加息忧虑重燃，加上A股回落，港股昨天在好消息尽出下借势回吐，大市沽空金额连续七天高过100亿港元，昨天为110亿港元，比率达15.84%，创英国6月底公投脱欧后最高，盈富基金 沽空率更达47%。分析师认为，恒指 两个月间升逾3,000点，需要整固，可能回落数百点至近千点，回吐反而是吸纳良机。

**其他**

--重庆银行 董事长甘为民指出，中国经济难以形成稳定的复苏基础，内地银行业压力仍很大，不良贷款率还未到企稳阶段。但该行未来会续以中小企贷款（小微贷款）业务为发展重心，在＂十三五＂期间达到年均复合信贷增速17%及总额过千亿的目标。

--特步 主席丁水波表示，今年不会大规模调整店舖数目，期望店舖数目维持在6,000至7,000间的水平，今年主力提升门市效率，同时关闭效率低的店舖。截至今年6月底止，在内地共有6,800间店舖，较去年底减少200间。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐